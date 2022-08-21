Россия и Узбекистан будут сотрудничать в сфере музыки

21 авг. 13:19

Руководитель "Узбекконцерта" Даврон Шералиев встретился с главой российской музыкальной компании "Хедлайнер", сообщает пресс-служба Минкультуры Узбекистана.



Стороны в ходе встречи договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве и проведении концертов, а также о кооперации в музыкальной сфере в целом. Также представители обсудили вопросы авторского права.



"На встрече стороны в основном достигли договоренностей относительно авторских прав. В Узбекистане необходимо развивать закон об авторском праве в музыкальной сфере. Теперь компания поможет обеспечить соблюдение авторских прав российских исполнителей на медиарынке Узбекистана", - цитирует его "Sputnik Казахстан"