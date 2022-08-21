Президентские выборы в Турции могут пройти досрочно

21 авг. 12:51

Президентские выборы в Турции могут пройти раньше запланированного срока. Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в Европейской службе внешних действий (EEAS) и дипломатов ЕС.

По их данным, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган перенесет выборы на осень.

Издание отмечает, что одной из причин переноса досрочных выборов может стать то, что пострадавшая экономика Турции может восстановиться в краткосрочной перспективе после получения летних доходов от туризма, что улучшит настроение населения.

В материале приводятся данные Статистического управления Турции, согласно которым с апреля по июнь 2022 года Турция благодаря туризму заработала $8,7 млрд, что на 190% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Газета также обращает внимание на то, что высокие цены на энергоносители из-за неблагоприятного обменного курса могут негативно повлиять на избирателей. Источники подчеркивают, что посредничество Эрдогана между Россией и западным странами, его планы по военной операции в Сирии и возобновление отправки судна для бурения газовых скважин в Средиземном море свидетельствуют о его желании продемонстрировать силу и улучшить положение в преддверии выборов.

Ранее на этой неделе глава Минюста Турции Бекир Боздаг сообщил, что выборы президента страны состоятся 18 июня 2023 года.