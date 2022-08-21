РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с крупным ДТП в Турции

Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с крупным ДТП в Турции

Президент Ильхам Алиев написал письмо турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью граждан в крупном ДТП на юго-востоке Турции.

"Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате транспортной аварии на дороге Газиантеп–Низип", - отметил азербайджанский лидер.

Он выразил соболезнования от себя лично и от народа Азербайджана всем семьям и близким погибших, а также пожелал исцеления пострадавшим.  

Ранее сообщалось, что 20 августа в уезде Дерик в провинции Мардин у грузовика отказали тормоза, после чего транспортное средство въехало в толпу людей в центре города и в здание кафе. В результате ДТП погибли 19 человек, 26 получили ранения.

1545 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version