Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с крупным ДТП в Турции

21 авг. 11:54

Президент Ильхам Алиев написал письмо турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью граждан в крупном ДТП на юго-востоке Турции.

"Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате транспортной аварии на дороге Газиантеп–Низип", - отметил азербайджанский лидер.

Он выразил соболезнования от себя лично и от народа Азербайджана всем семьям и близким погибших, а также пожелал исцеления пострадавшим.

Ранее сообщалось, что 20 августа в уезде Дерик в провинции Мардин у грузовика отказали тормоза, после чего транспортное средство въехало в толпу людей в центре города и в здание кафе. В результате ДТП погибли 19 человек, 26 получили ранения.