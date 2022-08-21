Из портов Украины вышли четыре сухогруза с сельскохозяйственной продукцией

21 авг. 11:44

Утром 21 августа из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный вышли четыре судна с 33,3 тыс тоннами продовольствия. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

Сухогруз Du Liang везет 14 тыс тонн сахарной свеклы, Kubrosli Y - 10 тыс тонн пшеницы, Filyoz – 5 тонн растительного масла, сухогруз Foyle - 4,3 тыс тонн растительного масла. Все они следуют в Турции.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле. Представители СКЦ досматривают каждое судно перед входом в Босфор, а также все сухогрузы, которые следуют на Украину.