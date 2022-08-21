Правящая партия спровоцировала политический скандал в Грузии

21 авг. 10:59

Четыре авторитетные неправительственные организации вышли из рабочих групп по выполнению условий получения Грузией статуса кандидата в Европейский союз.

"До принятия в рабочую группу "Справедливых выборов" организации "Институт развития свободы информации", "Институт исследования демократии", "Ассоциация молодых юристов Грузии" и "Центр социальной справедливости" временно прекращают участие во всех рабочих группах, созданных по инициативе правящей партии", - сказано в заявлении НПО.

Они также напрямую обвинили правящую партию "Грузинская мечта" в ограничении участия гражданского сектора в принятии решений. В заявлении отмечается, что ряд НПО изначально хотели войти в состав рабочих групп, созданных для реализации рекомендаций Евросоюза при парламентских комитетах, однако "Грузинская мечта" предложила сотрудничать только на определенных условиях и согласилась на участие НПО в крайне ограниченном количестве.

В "Грузинской мечте" поспешили опровергнуть ограничения для НПО. Так, депутат правящей партии Ираклий Кадагишвили отметил, что никто не ограничивал и не собирается ограничивать участие ни одной неправительственной организации. "Но "Справедливые выборы" должны изменить свой подход. НПО должна выбрать - либо она неправительственная, либо политическая организация", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Кадагишвили отметил, что решение об участии "Справедливых выборов" в следующем заседании будет принимать руководитель группы.

Ранее представительство ЕС в Грузии призвало власти позволить всем НПО принять существенное участие в работе всех рабочих групп, в том числе группы, работающей над избирательной реформой. В представительстве ЕС пояснили, что работа с НПО также является условием для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

Напомним, на прошедшем в конце июня саммите в Брюсселе 27 лидеров стран Европейского союза решили предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в сообщество. Они также заявили о готовности предоставить статус кандидата Грузии, однако для этого Тбилиси сначала предстоит выполнить 12 условий, которые составила Еврокомиссия, а позже поддержал Евросовет.