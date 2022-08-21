Жителей Москвы предупредили о наступлении аномальной жары

21 авг. 10:48

В Москве на следующей неделе ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник воздух прогреется до плюс 28-30 градусов, а во вторник и среду – до 31-33 градусов.

"Существенных осадков не ожидается. Облачность небольшая будет еще в понедельник, а вот уже со вторника ее просто не будет, будут опять парящие лучи солнца", - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, из-за того, что воздушные массы будут перемещаться с юга – из Турции, Малой Азии и Ближнего Востока – температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7-8 градусов.

Вильфанд почеркнул, что температура начнет падать лиши во второй половине недели и составит около плюс 25-29 градусов.