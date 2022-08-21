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ДТП в Турции унесло жизни почти 20 человек

ДТП в Турции унесло жизни почти 20 человек

В результате ДТП с грузовиком, произошедшем 20 августа в провинции Мардин в Турции, погибли 19 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своих социальных сетях.

Он добавил, что еще 26 человек получили различные травмы, 6 из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что 20 августа в уезде Дерик в провинции Мардин у грузовика отказали тормоза, после чего транспортное средство въехало в толпу людей в центре города и в здание кафе.

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