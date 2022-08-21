Запах гари в Москве достигнет максимума в ближайшие часы

21 авг. 5:45

Утром 21 августа запах гари в Москве достигнет максимума. Об этом заявил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В связи с этим он порекомендовал жителям столицы закрыть дома все окна. "Закройте все окна! К утру гарь в Москве от пожаров на Рязанщине достигнет максимума концентрации" - написал метеоролог.

Напомним, запах гари и даже небольшой смог появились в некоторых районах Москвы 17 августа. По данным МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области.