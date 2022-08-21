"ИрАэро" с сентября запускает рейсы Махачкала-Стамбул

21 авг. 10:00

Начиная с 1 сентября авиакомпания "ИрАэро" начнет выполнять рейсы между Махачкалой и турецким Стамбулом. "С 1 сентября авиакомпания "ИрАэро" открывает авиасообщение между Махачкалой и Стамбулом. Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 по четвергам", - информирует пресс-службе махачкалинской воздушной гавани.

Уточняется, что вылеты из Стамбула будут осуществляться в 12:00 с прибытием в Махачкалу в 14:20. Вылеты из Махачкалы – в 16:30 с прибытием в Стамбул в 18:50. Билеты можно приобретать в кассах аэропорта и на сайте авиакомпании.