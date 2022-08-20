Главный стадион Карачаево-Черкесии снова в строю

20 авг. 23:05

Открытие главного стадиона Карачаево-Черкесии "Нарт" после масштабной реконструкции, которая началась в 2018 году, прошло в субботу в рамках празднования 100-летия региона. В рамках церемонии прошел товарищеский матч между ветеранами московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Карачаево-Черкесии - ветеранской футбольной команды Черкесска "Нарт".

"Приветствую всех любителей спорта, тренеров, спортсменов и гостей на замечательном мероприятии - открытии главного стадиона республики "Нарт". Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, путь в большой олимпийский спорт начинается в детстве. Он начинается на таких стадионах, спортивных комплексах, на спортивных площадках. Развитие спортивной инфраструктуры - один из государственных приоритетов в нашей стране и в нашей республике", - сказал на мероприятии глава КЧР Рашид Темрезов.