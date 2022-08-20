Ингушетия примет фестиваль бейсджампинга

20 авг. 21:55

Фестиваль бейсджампинга "Легенды гор-2022" состоится в Ингушетии в сентябре. Профессиональные спортсмены во время фестиваля проведут показательные прыжки с гор Цей-Лоам и Мят-Лоам, сообщили в телеграм-канале правительства Ингушетии

"С 8 по 13 сентября в Джейрахском районе Ингушетии состоится Международный фестиваль бейсджампинга "Легенды гор-2022" памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту, всемирно известного экстремала Глеба Вореводина "Легенда гор", - говорится в сообщении.

Стало известно, что показательные прыжки бейсджамперы выполнят с вершин гор Цей-Лоам и Мят-Лоам. Для гостей и участников турнира также запланирована насыщенная культурная программа, которая включает экскурсии по туристическим объектам региона и уникальным средневековым башенным комплексам в горах республики.