Израиль решит проблему высохших озер с помощью воды из Средиземного моря 

20 авг. 21:45

Израиль собирается пополнить высыхающие в результате жары озера водой из Средиземного моря.



В частности, израильские специалисты намерены использовать воду из Средиземного моря для пополнения Тивериадского (Галилейского) озера, уровень воды в котором за последние 5 лет достиг самых низких значений в его истории.



Планируется, что вода из Средиземного моря будет использоваться для пополнения озер после опреснения, передает CNN.