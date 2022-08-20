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Израиль решит проблему высохших озер с помощью воды из Средиземного моря 

Израиль решит проблему высохших озер с помощью воды из Средиземного моря 

Израиль собирается пополнить высыхающие в результате жары озера водой из Средиземного моря. 
  
В частности, израильские специалисты намерены использовать воду из Средиземного моря для пополнения Тивериадского (Галилейского) озера, уровень воды в котором за последние 5 лет достиг самых низких значений в его истории. 
  
Планируется, что вода из Средиземного моря будет использоваться для пополнения озер после опреснения, передает CNN. 

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