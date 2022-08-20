В Минводах появится школа на 500 мест

20 авг. 20:25

На месте аварийного здания в Минеральных Водах в 2023 году начнут строить новую школы на 500 человек, сообщил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

По его словам, в рамках проекта существующие здания школа и здание мастерских для занятия трудом, находящиеся в аварийном состоянии, будут снесены, за исключением спортивного зала, в котором планируется провести капитальный ремонт с полной заменой оборудования.

Далее он отметил, что в 2024 году планируется сдать современное комбинированное трех- и четырех-этажное здание с лифтами, большой библиотекой и актовым залом.