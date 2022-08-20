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Россия призывает США спасти ДСНВ

Россия призывает США спасти ДСНВ

Россия и США ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), информирует российское посольство в Вашингтоне. Уточняется, что часть вопросов уже удалось урегулировать.

"Между тем ДСНВ истекает через 3,5 года. Опыт прошлых российско-американских переговоров показывает, что даже при готовности обеих сторон оставшегося времени для выработки соглашения крайне мало", - сказали в дипмиссии.

Также посольство призывает Вашингтон проводить взаимодействие в сфере контроля над вооружениями "на равноправной основе, с учетом взаимных озабоченностей и интересов".

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