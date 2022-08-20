Спортсмены из ДНР и ЛНР проведут тренировочные сборы в Северной Осетии

20 авг. 20:01

Юные спортсмены из Донецкой и Луганской народных республик проведут тренировочные сборы в Северной Осетии, проинформировали в пресс-службе главы и правительства республики.

"Глава РСО - Алания Сергей Меняйло и депутат Государственной думы Артур Таймазов встретились с юными спортсменами из Донецкой и Луганской народных республик. 32 представителя юношеских сборных по борьбе прибыли в Северную Осетию для проведения тренировочных сборов на базе клуба братьев Таймазовых", - указано в сообщении.

В центре находятся спортсмены из Мариуполя, Донецка, Амвросиевки, Енакиева, Луганска и Тельманова.