Макрон прибудет в Алжир

20 авг. 19:43

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит с официальным визитом Алжир, сообщили в Елисейском дворце после состоявшихся в субботу телефонных переговоров Макрона с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Уточняется, что цель поездки – укрепление отношений между двумя странами. Об этом

"Эта поездка будет способствовать укреплению двусторонних отношений в долгосрочной перспективе, укреплению франко-алжирского сотрудничества перед лицом региональных вызовов, а также продолжению работы по умиротворению в контексте истории", - приводит ТАСС слова представителя администрации французского лидера со ссылкой на Agence France-Presse.