РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Макрон прибудет в Алжир

Макрон прибудет в Алжир

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит с официальным визитом Алжир, сообщили в Елисейском дворце после состоявшихся в субботу телефонных переговоров Макрона с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Уточняется, что цель поездки – укрепление отношений между двумя странами. Об этом

"Эта поездка будет способствовать укреплению двусторонних отношений в долгосрочной перспективе, укреплению франко-алжирского сотрудничества перед лицом региональных вызовов, а также продолжению работы по умиротворению в контексте истории", - приводит ТАСС слова представителя администрации французского лидера со ссылкой на Agence France-Presse.

990 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version