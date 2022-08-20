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Гутерриш поблагодарил Турцию за вклад в зерновое соглашение

Гутерриш поблагодарил Турцию за вклад в зерновое соглашение

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность Турции за ее вклад в достигнутое в Стамбуле зерновое оглашение.

"Другая часть этого соглашения заключается в том, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ неподсанкционных российских продуктов и удобрений на мировые рынки". – сказал он на совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром в Совместном координационном центре в Стамбуле.

Гутерриш отметил важность сотрудничества всех правительств и частных структур в вопросе вывода данной продукции на мировые рынки.

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