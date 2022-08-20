В Турции более 20 туристов пострадали в аварии с автобусом

20 авг. 19:08

По меньшей мере 23 человека, предположительно иностранные туристы, пострадали в субботу в провинции Ризе на черноморском побережье Турции, сообщили в местной полиции.

Уточняется, что авария произошла в районе 16:00 местного времени (совпадает с мск), где автобус, направлявшийся в город Трабзон в том же регионе, столкнулся с другим транспортным средством и перевернулся.

"Находившиеся в автобусе туристы получили травмы и выбрались самостоятельно, водителя спасателям пришлось доставать с использованием специальной режущей техники", - пишет ТАСС.

Гражданство пострадавших не уточняется.