В Азербайджане отметили 110-летие Ниязи

20 авг. 18:55

В Азербайджане отметили 110 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского дирижера и композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Азербайджана и СССР, Героя социалистического труда маэстро Ниязи.

Так, память маэстро почтили в Баку. Общественные деятели, известные представители культуры и искусства посетили Аллею почетного захоронения.

"Маэстро Ниязи - гениальный дирижер, композитор, известный общественный деятель. Он - сын брата великого Узеира Гаджибейли и, конечно, родиться в такой семье и не быть музыкантом – невозможно. Ниязи с детства рос в музыкальной атмосфере, его талант к музыке все почувствовали очень рано. Последнюю оркестровку "Аршин мал алан" делал Ниязи, вначале Узеир Гаджибейли немного обиделся, что прикоснулись к его детищу, но, послушав, сказал, что Ниязи сделал все правильно, и он настоящий композитор", - сказал Народный артист СССР и Азербайджана, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли.

Далее он обратил внимание на то, что Ниязи обладал прекрасными человеческими качествами.