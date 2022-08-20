Гутерриш в Стамбуле: российские продукты должны свободно поступать на мировые рынки

20 авг. 18:09

Российские продукты должны свободно поступать на мировые рынки, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе инспекции направляющегося на Украину судна SSI INVINCIBLE II в стамбульском порту. Судно следует в Черноморск за грузом зерна. Также в Стамбуле он посетил Совместный координационный центр, занимающийся вопросами вывоза по морю зерна с территории Украины.

В ходе визита глава ООН напомнил, что стамбульские договоренности касаются не только украинской, но и российской продукции. "Другая часть зернового соглашения заключается в том, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ неподсанкционных российских продуктов и удобрений на мировые рынки", - сказал Гутерриш.

Гутерриш находится с визитом на Украине с 17 августа. Он провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых стороны обсудили соглашение о транспортировке украинского зерна, а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Накануне генсек ООН посетил Одессу, из порта которой выходят суда с украинской сельхозпродукцией. Затем глава ООН отправился в Кишинев, где встретился с президентом Молдавии Майей Санду.

Стамбул, где находится Гутерриш в настоящее время - конечная точка его турне Европе.