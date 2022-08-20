На Ставрополье заработал центр знаний "Машук"

20 авг. 17:30

Центр знаний "Машук" открылся в Пятигорске на Ставрополье. Здесь есть учебные и жилые корпуса, зоны для отдыха, творчества и спорта.

"Центр помогает распространению лучших практик преподавания, которые существуют в мире - теперь они помогут укреплению и развитию краевой системы образования. Особое значение имеет и то, что педагоги из разных регионов, люди, которые дают образование всей России, будут обучаться у нас в крае. Уверен, что у каждого из них останется чувство связи с нашим регионом", - сказал глава края Владимир Владимиров в рамках открытия центра.