Нани Брегвадзе: я влюблена в Баку

20 авг. 17:04

Знаменитая грузинская певица, народная артистка СССР Нани Брегвадзе призналась, что очень рада вновь посетить Баку.

По ее словам, она посетила город после долгого перерыва, чтобы принять участие в вечере памяти, посвященном 80-летнему юбилею певца Муслима Магомаева. Ей также удалось встретиться и пообщаться с коллегами и бакинскими друзьями.

"Я влюблена в этот город. Всегда с удовольствием прилетаю, а уезжать не хочу. У Грузии и Азербайджана очень много общего. Была рада вновь выступить в Баку, почувствовать теплоту бакинцев", - сказала Нани Брегвадзе в эфире Telegram-канала "Печатает".