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Спасатели МЧС рассказали, как спастись от агрессивных собак

Спасатели МЧС рассказали, как спастись от агрессивных собак

Простая имитация броска предмета может остановить агрессию со стороны собак, порекомендовали спасатели МЧС.

"Имитируйте поднятие с земли условного предмета и бросок им в сторону собаки", - советуют специалисты экстренного ведомства.

Далее отмечается, что такие действия обычно пугают животных и они спешат убраться подальше.

В случае, если собаки продолжают проявлять агрессию, сотрудники МЧС посоветовали остановить их командами "Фу!", "Стоять!" или "Сидеть!" и одновременно отступать к какому-либо укрытию: забору или дому, продолжая наблюдать за животным и призывая на помощь окружающих.

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