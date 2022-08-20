Спасатели МЧС рассказали, как спастись от агрессивных собак

20 авг. 16:48

Простая имитация броска предмета может остановить агрессию со стороны собак, порекомендовали спасатели МЧС.

"Имитируйте поднятие с земли условного предмета и бросок им в сторону собаки", - советуют специалисты экстренного ведомства.

Далее отмечается, что такие действия обычно пугают животных и они спешат убраться подальше.

В случае, если собаки продолжают проявлять агрессию, сотрудники МЧС посоветовали остановить их командами "Фу!", "Стоять!" или "Сидеть!" и одновременно отступать к какому-либо укрытию: забору или дому, продолжая наблюдать за животным и призывая на помощь окружающих.