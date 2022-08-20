Ларс снова встал

20 авг. 16:22

Очередь из 1,7 тыс. большегрузов образовалась на границе России и Грузии, информирует пресс-служба МВД по Северной Осетии.

"На границе Грузии и России очереди на выезд из нашей страны ожидает 1 700 большегрузов. Полицейские обеспечивают безопасность и общественный порядок на Военно-Грузинской дороге. В связи с открытием в прошлом месяце дополнительных 12 полос движения на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" в настоящее время скопления легкового транспорта перед КПП не наблюдается. Все автомобили беспрепятственно доезжают до границы с соседним государством", - цитирует собеседника ТАСС.