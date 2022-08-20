В Казахстане опровергли данные о переименовании Назарбаев Университета

20 авг. 16:05

Распространяемая в социальный сетях информация о предстоящем переименовании Назарбаев Университета в Казахстане не соответствует действительности, сообщил портал stopfake, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверными данными.

Уточняется, что в соцсетях и мессенджерах распространяется сообщение о переименовании университета. "В рассылке утверждается, что со следующего года вуз якобы получит новое название - "Казахский национальный университет репетиторства и эмиграции", - приводит данные ТАСС.