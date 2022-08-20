МИД РФ: мы не будем продавать нефть себе в убыток

20 авг. 15:57

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что страна не будет торговать нефтью себе в убыток, если "Большая семерка" установит на нее предельные цены.

"Если Группа семи попытается реализовать свои волюнтаристские антирыночные планы установления предельных цен на российскую нефть, наша страна, естественно, не будет продавать ее себе в убыток", цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, если G7 попытается установить потолок цен на российское топливо, рынок испытает шок в связи с "резким взлетом котировок", чего боятся авторы инициативы.