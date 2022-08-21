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Кладбища Минвод уберегут от вандалов квадрокоптерами

Кладбища Минвод уберегут от вандалов квадрокоптерами

Квадрокоптеры помогут оберегать кладбища от вандалов в Минеральных водах, об этом рассказали в пресс-службе окружной администрации.

Такое решение было принято после кражи памятников и столиков с кладбища в поселке Змейка.

"Режим постоянного контроля поможет избежать случаев вандализма, а также исключить незаконные погребения", - пояснил глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко. 

Он уточнил, что такая охрана будет внедрена еще на двух крупных объектах. 

Кроме того, о кражах на кладбищах могут сообщить сами граждане в правоохранительные органы.

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