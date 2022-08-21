Новый детский сад в дагестанском селе Баршамай распахнет двери 1 сентября

21 авг. 8:48

Детсад заработает 1 сентября в селе Баршамай, рассказали в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Дагестана.

"Детский сад на 120 мест в селе Баршамай Кайтагского района готовится к открытию 1 сентября. В новом саду созданы все современные условия для полноценной воспитательно-образовательной работы и развития детей", - пояснили в ведомстве.

В Минстрое добавили, что построить новый объект было решено из-за дефицита мест в действующем саду.

Уточняется, что жители района на протяжении долгих лет сталкивались с нехваткой мест для детей, так как в районе существуют всего четыре детсада - в селе Маджалис и в Янгикенте, в них съезжаются дети со всех сел, и учреждения переполнены.