Грузия готовится к "горячей политической осени"

20 авг. 15:13

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил, что полиция на акциях будет действовать в рамках закона и будет задерживать, если это понадобится.

Ранее лидеры ряда оппозиционных партий заявили, что готовят объявить неповиновение властям. Кроме того, руководитель партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сказал, что его соратники "пойдут на многое, в том числе на захват зданий".

"Мы не сможем ограничить права участников акций, но в отношении них будем действовать по закону. Пинками, конечно, мы их не выкинем, а культурно заберем, если надо будет задержать. Для нас не нова горячая политическая осень", –цитирует его Sputnik Грузия.

О проведении осенних акций протеста заявляли крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилия", имеющие претензии к руководству Грузии по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС.

В июне совет ЕС решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата после выполнения 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.