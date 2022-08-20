Пропавшие в горах КБР альпинисты найдены живыми

20 авг. 14:32

Спасатели КБР нашли четверых альпинистов, которые перестали выходить на связь, находясь в горном ущелье на высоте 3500 м, сообщает ГУ МЧС РФ по республике.

"Спасатели помогли туристам спуститься до поселка Терскол. От дальнейшей помощи они отказались", - сказано в сообщении.

Ранее спасатели приступили к поискам четверых альпинистов, переставших выходить на связь. По предварительной информации, они должны были находиться на высоте 3500 м в районе ущелья Курмычи в Эльбрусском районе. При выходе на маршрут группа не зарегистрировалась в МЧС.

В поиске альпинистов участвовали спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.