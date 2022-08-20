Спектакли будут бесплатными для школьников в Северной Осетии 

20 авг. 14:26

Школьники Северной Осетии смогут бесплатно ходить в театры с сентября, такое сообщение распространила пресс-служба главы и правительства республики.

Ранее, в октябре прошлого года, в рамках проекта "Музеи детям", для школьников сделали бесплатным вход во все музеи региона.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подчеркнул, что "необходимо открывать для детей и другие социокультурные объекты республики, чтобы расширять образовательное пространство".

"Эту идею мы начали реализовывать в октябре прошлого года и отметили положительную тенденцию: число ребят, которые регулярно бывают в музеях, выросло с 2 до 14 тыс", - рассказал он.