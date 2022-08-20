Житель Казахстана пожаловался в полицию на жену за то, что забрала зарплату

20 авг. 13:59

Мужчина из Павлодара вызвал полицию для решения семейного конфликта. По его словам, жена забрала его зарплату, сообщает пресс-служба департамента полиции области.

Глава семейства вернулся домой с зарплатой, которую не собирался отдавать супруге. Однако после того, как деньги оказались в руках женщины, а отобрать их самостоятельно мужчина был не в состоянии, он пожаловался на жену в полицию.

"Муж планировал потратить заработанное на свои нужды, супруга же решила отложить средства, чтобы купить что-то для семьи", - сказано в сообщении.

Полицейские провели профилактическую беседу и выступили медиаторами в споре. К моменту их отъезда конфликт разрешился.