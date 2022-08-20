Малоэтажные и индивидуальные жилые дома появятся в Зангилане

20 авг. 13:43

Спецпредставитель президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев сообщил, что генпланом Зангилана предусмотрена застройка города малоэтажными и индивидуальными жилыми домами.

Он отметил, что при проведении строительных работ будет учитываться необходимость охраны исторических памятников и окружающей среды.

По словам Гаджиева, в целях устранения ущерба, причиненного экосистеме Зангилана в годы оккупации, на территории района были посажены 2 тыс платанов и около тыс килограммов семян дуба.

Спецпредставитель также добавил, что в населенном пункте Агалы возведены 200 домов, детсад, школа и административные здания. Кроме того, продолжается строительство 150 домов, двух- и трехэтажных домов.