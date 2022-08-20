В Лондоне предупредили о зиме без отопления

20 авг. 12:34

Миллионы британцев этой зимой могут остаться без отопления и еды, если власти не примут меры, сообщил мэр Лондона Садик Хан.

"Ничего подобного мы еще не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого. Этого не должно случиться. Правительство должно вмешаться, чтобы люди могли удовлетворить свои основные потребности", - написал он в Twitter.

К своему посту он также прикрепил статистику издания Bloomberg, согласно которой, средний счет за электроэнергию в Королевстве может достигнуть рекордного уровня.