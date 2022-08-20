Россия стала одним из лидеров по числу туристов в Анталии

20 авг. 11:54

Более 8 млн путешественников отдохнули в турецкой Анталии с января по середину августа, россияне оказались на втором месте по числу гостей курорта, пишет Anadolu.

"Анталью в период с первого января по 17 августа посетили 8 015 366 зарубежных туристов. С ростом турпотока данный туристический регион Турции начал возвращаться к допандемическим показателям. В прошлом году Анталья в целом приняла около 9 млн туристов", - сообщает издание.

Больше всего в Анталии за 7,5 месяцев отдохнуло немцев - 1 млн 364 тыс туристов, что на 250% превышает прошлогодние показатели. Россия по данному показателю расположилось на втором месте - 1 млн 276 тыс путешественников.