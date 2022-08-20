Режиссер Андрей Кончаловский празднует 85-летие

20 авг. 11:41

Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский отмечает 85-летний юбилей. С днем рождения режиссера поздравил президент России Владимир Путин, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"И в нашей стране, и за ее пределами вас знают как выдающегося режиссера и сценариста, яркого, искренне преданного любимому делу человека. Ваши работы, удостоенные престижных профессиональных наград и премий, неизменно становятся событием в отечественном и мировом кинематографе, отличаются неординарностью замысла, блестящими актерскими ансамблями, почерком настоящего Мастера и Творца", – сказано в поздравлении.

В заключение Путин пожелал юбиляру доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего.

Андрей Кончаловский за свою карьеру множество сценариев и публицистических статей, а также книг. В роли режиссера он снял десятки фильмов и поставил спектакли, в числе которых есть и оперы.