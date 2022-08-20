В Грузии стабилизировалась ситуация с коронавирусом

20 авг. 10:48

Глава инфекционной больницы в Тбилиси Тенгиз Церцвадзе сообщил об улучшении ситуаций с коронавирусом в Грузии.

"После роста новых случае коронавируса в последние месяцы наблюдается стабилизация с тенденцией к снижению, так, например, за последнюю неделю в стране зарегистрировано 12 338 новых случаев, в то время как количество новых случаев за предыдущую неделю было 12 729", - цитирует его Sputnik Грузия.

При этом он напомнил, что инфекция сама никуда не денется и население должно научиться жить при ней.

"Коронавирус никуда не делся и, вероятно, будет сохраняться в течение длительного времени как одна из респираторных инфекций, поэтому мы должны научиться жить с коронавирусом и при надлежащем эпидемиологическом и клиническом ведении поддерживать стабильность заболеваемости на текущем минимуме и тем самым избежать негативного влияния коронавируса на качество жизни и экономику", - добавил врач.

Эпидемиолог при этом подчеркнул, что низкая смертность от COVID-19 в Грузии говорит об обеспечении безопасности и надлежащего лечения населения.