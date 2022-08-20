Москва и Баку ведут диалог об использовании платежной системы "Мир"

20 авг. 10:32

Россия и Азербайджан ведут переговоры об использовании платежной системы "Мир", сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Россия ведет переговоры об использовании своей платежной карты "Мир" с несколькими странами, в том числе с Азербайджаном, Китаем, Индией, Бахрейном, Египтом, Кубой, Мьянмой, Нигерией и Таиландом", - цитирует его Trend.

Он отметил, что работа в этом направлении ведется активная.

Ранее гендиректор Центробанка Азербайджана Фарид Османов заявлял, что страна рассматривает возможность внедрения в республике российской платежной системы "Мир". По его словам, в обсуждении участвуют представители соответствующих госструктур и азербайджано-российской межправительственной комиссии.

На сегодняшний день карта "Мир" функционирует в России, Турции, Армении, Беларуси, Вьетнаме, Южной Корее, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Так, по словам главы Минэкономики Армении Вагана Керобяна, "Мир" применяется практически везде, и проблем с работой карт не наблюдается. Кроме того, карты "Мир" работают в устройствах пяти турецких банков: Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank, Halkbank.