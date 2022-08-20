Токаев остался доволен итогами встречи с Путиным

20 авг. 10:09

Встреча президентов России и Казахстана, прошедшая в пятницу, прошла в дружеской атмосфере, Касым-Жомарт Токаев удовлетворен ее итогами, сообщил пресс-секретарь казахского лидера Руслан Желдибай.

"По завершении продолжительных переговоров один на один с президентом России Владимиром Путиным в Сочи президент Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение их итогами. По мнению главы государства, они прошли в исключительно дружеской атмосфере, отличались взаимной доверительностью и деловитостью", - цитирует его ТАСС.

Он отметил, что главы государств обсудили вопросы, касающиеся торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, двустороннего взаимодействия на мировой арене.

"Президенты условились о продолжении регулярных рабочих контактов. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за проявленное им радушие и гостеприимство", - добавил пресс-секретарь.