В "Адана Демирспоре" рассказали, чего ждут от Дзюбы

20 авг. 8:34

Спортивный директор турецкого футбольного клуба "Адана Демирспор" Гекхан Гектюрк рассчитывает, что новичок клуба Артем Дзюба забьет в своем дебютном сезоне в чемпионате Турции 20 голов.

"Сколько голов ожидаю от Дзюбы в этом сезоне? Я ожидаю от него 20 голов", - цитирует его ТАСС.

По мнению Гектюрка, российский форвард является опытным футболистом, и сможет сделать это.

Он также отметил, что приход Дзюбы в клуб не будет проблемой для итальянского нападающего Марио Балотелли. "Кто будет лучше, тот и будет играть", - заключил спортивный директор "Адана Демирспора".

Напомним, Дзюба стал игроком "Адана Демирспора" 18 августа. Контракт 33-летнего форварда рассчитан на один год с возможностью продления еще на один.

В прошлом сезоне российский нападающий забил 13 мячей и сделал 10 голевых передач в 39 матчах за "Зенит", который покинул по истечении срока контракта.

