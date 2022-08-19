Лондон выступает против участия Путина в саммите G20 в Индонезии

19 авг. 23:50

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия, пока продолжается спецоперация на Украине, не должна участвовать в саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии, сообщает агентство Reuters.

По мнению Трасс, "у России нет морального права присутствовать на G20", пока продолжается спецоперация на Украине. При этом в МИД Великобритании приветствуют стремление Индонезии обсудить события на Украине и "намеки на то, что Украина может быть представлена президентом [Владимиром] Зеленским на саммите G20".

Накануне президент Индонезии Джоко Видодо сообщил в интервью агентству Bloomberg, что российский лидер планирует очно участвовать во встрече G20 на острове Бали 15-16 ноября.