Макрон: разговор с Путиным был посвящен гарантиям безопасности АЭС на Украине

19 авг. 23:26

Президент Франции Эммунюэль Макрон заявил о том, что его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным был посвящен обеспечению безопасности ядерных объектов в условиях украинского конфликта.

"Я говорил ранее в этот день, всего несколько часов назад, с президентом России Владимиром Путиным, чтобы заручиться гарантиями безопасности объектов ядерной энергетики на территории Украины", - сказал он, выступая вечером в коммуне Борм-ле-Мимоза на торжествах в годовщину освобождения юга Франции от нацистов.