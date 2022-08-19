Азербайджан справился с лесными пожарами в Габале и Хачмазе

19 авг. 23:10

В Габалинском и Хачмазском районах Азербайджана полностью потушены природные пожары, вспыхнувшие 15 августа.

Возгорания произошли в окрестностях сел Абрых и Тиканлы Габалинского района и на территории Туфандага, на посевных площадях и в лесном массиве близ села Сибироба Хачмазского района.

В пресс-службе МЧС республики сообщили, что по предварительным данным, в результате пожара в районе Габалы сгорели кусты и сухие деревья на территории около 4 га, а на посевных площадях и в лесном массиве в Хачмазе огонь уничтожил убранное зерновое поле, кусты и сухие деревья на площади 32 га.

В тушении пожара участвовали Государственная противопожарная служба, войска гражданской обороны, служба спасения особого риска, соответствующих силы Северного и Северо-Западного региональных центров, а также спецтехника: самолет-амфибия "ВЕ 200 CS" и вад вертолета Авиационного отряда МЧС. Помощь в борьбе с огнем оказывали сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства внутренних дел, ОАО "Азерсу" и местных исполнительных органов.