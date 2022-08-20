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Игрок ЦСКА ушел в "Аланию" 

Игрок ЦСКА ушел в &quot;Аланию&quot; 

Воспитанник ЦСКА Заур Тавба подписал трехлетний контракт с "Аланией", сообщает пресс-служба осетинского клуба. 
Он будет выступать "Аланию" под 93. Молодой игрок закончил академию армейцев и уже успел дважды победить в молодежном первенстве. 
  
В клубе надеются, что  Тарба поможет осетинскому клубу в борьбе за лидерство в Первом дивизионе и желают 19-летнему хавбеку успехов. 

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