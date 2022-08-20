Игрок ЦСКА ушел в "Аланию" 

20 авг. 4:25

Воспитанник ЦСКА Заур Тавба подписал трехлетний контракт с "Аланией", сообщает пресс-служба осетинского клуба.

Он будет выступать "Аланию" под 93. Молодой игрок закончил академию армейцев и уже успел дважды победить в молодежном первенстве.



В клубе надеются, что Тарба поможет осетинскому клубу в борьбе за лидерство в Первом дивизионе и желают 19-летнему хавбеку успехов.