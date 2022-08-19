Запах гари может вернуться в Москву

19 авг. 22:47

Погодные условия и направление могут вернуть в столицу запах гари от пожаров в Рязанской и Владимирской областях, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Уже сегодня, 19 августа, и завтра, 20 августа, в течение дня в отдельных районах города временами может ощущаться запах гари", - предупредил он.

Правительство Москвы принимает меры для оказания помощи Рязанской и Владимирской областям в ликвидации природных пожаров, на борьбу с очагами направлены вертолеты и самолеты.

Напомним, в Москве до 22 августа введен пятый, самый высокий класс пожароопасности.