Пять самых впечатляющих библиотек арабского мира 

У арабского мира богатая библиотечная история. Багдад, например, был центром обучения в средневековом исламском обществе. Именно там располагался Дом мудрости (Байт аль-хикма) - библиотека, в которой находилось более 400 тыс. книг. Он она была разрушена монголами в 1258 году. Еще раньше в Александрийской библиотеке в Египте хранилось аналогичное количество книг и свитков, собираемых с III века до нашей эры. Но она была уничтожена в результате многочисленных пожаров и сражений начала первого тысячелетия нашей эры.

Обязательство читать и стремиться к знаниям закреплено в ранних мусульманских текстах. Согласно исламской традиции, первое слово, которое пророк Мухаммед услышал от архангела Гавриила было ”читай”. И сегодня арабские библиотеки впечатлят любого исследователя. От Национальной библиотеки Катара до современной Александрийской библиотеки - Middle East Eye рассказывает о самых больших книжных коллекциях региона.

1. Александрийская библиотека в Египте

В Александрийской библиотеке хранились величайшие коллекции античных свитков и книг. Ее уничтожение стало трагедией, которая отбросила прогресс человечества на несколько веков назад. Хотя большая часть содержимого библиотеки была утрачена, в конце XX века египетские чиновники решили почтить память старой библиотеки, построив современное здание. В 1974 году был создан комитет по строительству нового учреждения, и к 1995 году началась работа над созданием Александрийской библиотеки. Правительство Египта, ЮНЕСКО и Александрийский университет объединили силы и сотрудничали по продвижению инициативы с целью ”возрождения Александрии в качестве одного из интеллектуальных и культурных центров XX века”.

Библиотека, на строительство которой было потрачено $220 млн, была официально открыта в октябре 2002 года. Здесь может храниться 8 млн книг. Над главным читальным залом на высоте в 32 метра - стеклянная крыша, а на стенах вырезаны символы из 120 манускриптов. Библиотека не только рай для любителей почитать, но и достопримечательность города. Книги в библиотеке на трех языках: арабском, английском и французском. В 2010 году библиотеке было передано 500 тыс. книг из Национальной библиотеки Франции. В результате Александрийская библиотека стала шестой в мире по количеству книг на французском. В адрес библиотеки, считающейся огромным культурным и образовательным достижением Египта, звучит немало критики. Некоторые утверждают, что проект не более чем демонстрация тщеславия египетского правительства, так как гораздо больше денег было вложено в ее строительство, чем в приобретение книг. Другие говорят, что Египет не может себе позволить такое учреждение в виду отсутствия финансирования огромного здания, большая часть которого до сих пор не была заполнена книгами.

2. Марокканская библиотека Аль-Каравийин

Пока Египет работает над возрождением своей литературной истории, Марокко старается ее сохранить. А сохранять есть что: в городе Фесе находится старейшая действующая библиотека в мире. Библиотека Аль-Каравийин была основана в 859 году. Тунисская наследница Фатима аль-Фихри, дочь богатого иммигранта использовала свои деньги, чтобы создать университет, в котором и находится библиотека. На протяжении многовековой истории и университет, и библиотека играли важную роль в культурном и образовательном обмене между мусульманами и европейцами. В прошлом двери библиотеки были открыты только для ученых и исследователей, чтобы сохранить в целости книги и манускрипты. В 2016 году после реконструкции библиотеки Аль-Каравийин архитектором Азизой Чауни, более четырех тысяч книг стали доступны широкой публике, в том числе и один из самых важных артефактов, Коран IX века, записанный на верблюжьей шкуре куфическим письмом.

3. Библиотека Мохаммеда ибн Рашида в Дубае

Одна из новейших в мире библиотека Мохаммеда ибн Рашида в Дубае была открыта в июне 2022 года. Ей всего два месяца. Дизайн захватывающего дух здания был вдохновлен видом книги, лежащей на кафедре. Из библиотеки открывается завораживающий вид на Хор-Дубай. В типичной для Дубая манере всё в этой библиотеке монументально: от размера до вместимости. На строительство семиэтажного здания ушло 6 лет и $270 млн. Ожидается, что ежегодно ее будет посещать 9 млн гостей. В библиотеке Мохаммеда ибн Рашида собран миллион книг, как бумажных, так и электронных. Ожидается, что общее количество книг в печатном, электронном и аудио-формате составит 4,5 млн. Помимо огромного количества материалов для чтения, в дубайской библиотеке планируется проводить более 100 культурных мероприятий ежегодно. Также в здании будет находиться художественная галерея.

4. Национальная библиотека Катара

Национальная библиотека Катара, расположенная в Образовательном городе Дохе была спроектирована всемирно известным архитектором Ремом Колхасом. Библиотека открылась в 2012 году, а уже в 2015 году Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений присвоила ей статус Центра сохранения библиотечных фондов региона БВСА. Тем не менее официально Национальная библиотека Катара была представлена в 2018 году, когда эмир Катара, Шейх Тамим бин Хамад аль-Тани поставил на полку миллионную по счету книгу. Там же хранится коллекция Библиотеки наследия. Проект, которому несколько десятков лет, призван сохранять редкие книги, манускрипты и другие материалы, связанные с арабской и исламской цивилизацией. В 2012 году Катарская библиотека в сотрудничестве с Британской библиотекой приступила к реализации проекта по оцифровке материалов и документов арабской и исламской истории, целью которого является стало предоставление читателю мгновенного доступа.

5. Итра в Саудовской Аравии

Расположенный в восточном аравийском городе Дахран Центр мировой культуры им. короля Абдул-Азиза или Игра - одновременно и развлекательный центр и библиотека с достойной внимания коллекцией книг. Слово ”итра” означает ”обогащение”. В центре, открытом в 2018 году, располагаются кинотеатр и музей, а также четырехэтажная библиотека. Созданная по инициативе государственного нефтяного гиганта Aramco, библиотека центра - одна из крупнейших в стране: её коллекция насчитывает 270 тыс. книг. 60% книг библиотеки на арабском, а 40% - на английском. В центре также проходят выставки, в том числе посвященные истории ислама, искусству и театру.