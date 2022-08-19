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Европе не стоит рассчитывать на помощь Канады грядущей зимой

Европе не стоит рассчитывать на помощь Канады грядущей зимой

Канада не в состоянии оказать серьезную помощь Европе в плане поставок энергоресурсов перед грядущей зимой, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Если быть до конца честными, то мы мало что можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь [Европе] в решении грядущих [энергетических] проблем этой зимой", - заявил Трюдо в пятницу.

Он добавил, что канадские власти уже предприняли шаги по наращиванию добычи и поставок нефти и газа, но это не замени те огромные объемы российской нефти и газа, от которых зависит Европа.

В будущем Европе нужно будет переходить на альтернативные энергоресурсы.

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