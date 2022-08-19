Таиланд продлил для россиян срок безвизового пребывания

19 авг. 21:49

Туристы без визы смогут находиться в Таиланде 45 дней, сообщает АТОР.

"Согласно принятому 19 августа правительственному решению, срок безвизового въезда с нынешних 30 дней увеличивается до 45 в период с 1 октября 2022 по 31 марта 2023", - говорится в сообщении.

Кроме того, граждане Узбекистана и Казахстана, которым необходима виза по прибытии в Таиланд, теперь смогут находиться в стране не 15, а 30 дней.

Для въезда в Таиланд нужно предъявить сертификат вакцинации или ПЦР-тест не старше 72 часов.

В конце октября "Аэрофлот" планирует запустить прямые рейсы на Пхукет. Пока добраться до Таиланда можно только с пересадкой.