Эрдоган и Герцог провели телефонные переговоры

19 авг. 21:25

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, сообщает Управление по связям при АП Турции.

Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних турецко-израильских отношений.

Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что решение Анкары и Тель-Авива о взаимном назначении послов станет важным шагом на пути к развитию турецко-израильских связей в позитивном русле и придаст им новый импульс. Далее он отметил, что Анкара выступает за развитие сотрудничества и диалога с Израилем на основе взаимоуважения.

В заключение стороны обсудили региональную проблематику.