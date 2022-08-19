Бывший мэр Краснодара возглавил Совет министров в Харьковской области

19 авг. 21:15

Совет министров сформирован в освобожденных районах Харьковской области, его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко, информирует пресс-служба администрации региона

"С целью обеспечения населения и восстановления объектов инфраструктуры, глава ВГА Виталий Ганчев издал Указ о создании Совета министров Военно-гражданской администрации Харьковской области", - говорится в сообщении в Telegram.

Ганчев отметил, что создание Совмина продиктовано необходимостью урегулирования прежде всего экономических процессов в регионе. "Исполнительный орган возьмет на себя все финансовые, экономические, промышленные процессы, которые сейчас нужно регулировать", - заявил он.